FW-MG: Eisrettung zweier Schwäne verlief glimpflich

Mönchengladbach-Rheydt, 18.02.2025, 14:55 Uhr, Bresgespark (ots)

Am heutigen Nachmittag alarmierte eine Spaziergängerin die Feuerwehr in den Bresgespark, weil zwei Schwäne in einem zugefrorenen Bereich des Gewässers scheinbar im Eis festsaßen. Die Kollegen und Kolleginnen der Feuerwehr bestückten sofort das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit für die Eisrettung benötigtem Spezialequipment wie zum Beispiel einer schwimmfähigen Tragenkonstruktion sowie Eisrettungsanzügen, konnten jedoch vor Ort schnell Entwarnung geben, da die Vögel nicht in Not waren und frei auf dem Eis saßen. Einmal vor Ort entschied sich die Mannschaft spontan, die realistischen Bedingungen für eine Eisrettungsübung zu nutzen. Bei strahlendem Sonnenschein und unter den Augen vieler Parkbesucher übten die Feuerwehrleute nun das Retten von Personen aus dem Eis, natürlich in der Hoffnung, dass der Ernstfall nicht eintritt. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr darauf hin, dass Eisflächen im Stadtgebiet nicht betreten werden dürfen.

Im Einsatz war das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie ein Rettungswagen.

Einsatzleiterin: Hauptbrandmeisterin Anja Wulf

