POL-OG: Achern - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Haslach (ots) - Der Brand an einer Maschine und einer damit einhergehenden starken Rauchentwicklung hat in der Nacht auf Montag in der Halle einer Firma in der Straße "Im Mühlegrün" zu einem Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeieinsatz gesorgt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden hierbei vier Arbeiter leicht verletzt, zwei davon wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus ...

