Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Busunfall mit zwei Verletzten

Baden-Baden (ots)

Ein Busunfall hat am Sonntagmittag zu zwei verletzten Fahrgästen geführt. Gegen 12:45 Uhr fuhr ein Autofahrer vor einem Linienbus in der Lange Straße in Fahrtrichtung Weststadt. Um nach rechts in eine Einfahrt abzubiegen soll der Wagenlenker sein Fahrzeug verkehrsbedingt abgebremst haben. Dies erkannte der Fahrer des Linienbusses offenbar zu spät und leitete eine Vollbremsung ein um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zwei mitfahrende Fahrgäste wurden bei dem Bremsmanöver verletzt. Während sich ein 5-jähriges Mädchen glücklicherweise nur leicht verletzte, wurde ein 45-Jähriger mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Kind konnte nach Erstversorgung in ambulante Behandlung gebracht werden. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen zur Unfallaufnahme aufgenommen.

/ph

