Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Mülltonne in Brand, Zeugen gesucht

Durmersheim (ots)

Am Samstagabend kam es auf dem Feldweg an der Helmholtzstraße zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei gegen 20 Uhr den Brand einer grünen Mülltonne. Zuvor beobachtete sie laut eigenen Angaben mehrere Jugendliche, die mit ihren Fahrrädern und einer mitgezogenen Mülltonne in Richtung des Feldweges fuhren. Die Mülltonne brannte vollständig aus, außerdem weitete sich der Brand offenbar auch auf eine danebenliegende Sitzbank aus. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen haben, wenden sich bitte mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt.

