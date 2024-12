POL-OG: Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen - Einbruch in Schnellimbiss, Hinweise erbeten

Rastatt, Niederbühl (ots) - Nach einem Brand in einem leerstehenden Anwesen in der Murgtalstraße, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen meldeten Zeugen gegen 15 Uhr den Brand am Gebäude. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand die Eingangstüre bereits in Vollbrand. Diese konnte mithilfe eines dienstlich mitgeführten Feuerlöscher gelöscht werden. Die ...

mehr