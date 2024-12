Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Brandstiftung, Zeugen gesucht

Rastatt, Niederbühl (ots)

Nach einem Brand in einem leerstehenden Anwesen in der Murgtalstraße, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen meldeten Zeugen gegen 15 Uhr den Brand am Gebäude. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand die Eingangstüre bereits in Vollbrand. Diese konnte mithilfe eines dienstlich mitgeführten Feuerlöscher gelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Brandstelle ab und überprüfte das Anwesen auf weitere Glutnester. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei geht nach derzeitigen Ermittlungen von einer Brandstiftung aus. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brandausbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell