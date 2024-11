Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach Wohnungseinbruch

Kaarst (ots)

Hebelmarken am Gartentor, an einer Terrassentür und einem Fenster haben Einbrecher an einem Einfamilienhaus am Hülser Weg in Kaarst hinterlassen. Bei der Tat am Donnerstag (14.11.), in der Zeit von 14:45 bis 18:30 Uhr, erbeuteten die unbekannten Täter einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie Ihre Fenster, Balkon- und Terrassentüren!

- Verschließen Sie bei Abwesenheit Fenster-, Balkon- und Terrassentüren. Und denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Fenster werden häufig aufgehebelt. Einen guten Schutz bieten einbruchhemmende Fensterbeschläge oder Zusatzsicherungen. - Abschließbare Fenstergriffe sind nur in Verbindung mit einem einbruchhemmenden Fensterbeschlag wirksam. - Häufig gekippte Fenster können gegebenenfalls mit einem Gitter gesichert werden. - Gitterroste von Kellerlichtschächten sollten mit speziellen Abhebesicherungen gesichert werden.

Fragen Sie die technischen Fachberater der Kripo, wie Sie Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung vor Einbruch schützen können. Die Beratung ist kostenlos. Terminvereinbarung unter 02131 300-0.

