POL-NE: Wohnungseinbruch in Holzheim - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Neuss / Grevenbroich (ots) - In der Zeit von Dienstag (12.11.), circa 20:00 Uhr, auf Mittwoch (13.11.), circa 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus an der Gielenstraße in Neuss. Unbekannte beschädigten die Hauseingangstür, gelangten jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht in das Wohnhaus. In Grevenbroich brachen am Mittwoch, zwischen 15:15 Uhr und 19:30 Uhr, Unbekannte in ein ...

