Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor

Neuss / Grevenbroich (ots)

In der Zeit von Dienstag (12.11.), circa 20:00 Uhr, auf Mittwoch (13.11.), circa 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus an der Gielenstraße in Neuss. Unbekannte beschädigten die Hauseingangstür, gelangten jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht in das Wohnhaus.

In Grevenbroich brachen am Mittwoch, zwischen 15:15 Uhr und 19:30 Uhr, Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Erlenstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Terrassentür aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Personen die zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät außerdem: Derzeit ist es draußen grau und nebelig und wird auch tagsüber nicht richtig hell. Dunkle Häuser und Wohnungen lassen Einbrecher deshalb leicht erkennen, dass ihre Bewohner nicht zu Hause sind. Eine Anwesenheitssimulation kann dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell