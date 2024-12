Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Gengenbach (ots)

Am Samstagmittag wurde eine Frau in einem Lokal in der Friedrichstraße gemeldet, welche dort weitere Gäste belästigt haben soll. Beim Eintreffen der Polizeibeamten gegen 13 Uhr verhielt sich die 46-Jährige diesen gegenüber äußerst unkooperativ und beleidigend. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

