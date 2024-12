Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Bodersweier - Mit gestohlenen Pedelec Unfall verursacht

Kehl, Bodersweier (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Sonntagvormittag aus einer Garage in der Leutesheimer Straße ein Pedelec gestohlen und damit kurz darauf einen Unfall verursacht zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige gegen 11:40 Uhr das Pedelec widerrechtlich in seinen Besitz gebracht haben. Wenige Minuten später und wenige Meter weiter prallte er mit einem Seat zusammen. Der Mittdreißiger soll hierbei auf dem dortigen Gehweg in entgegengesetzte Richtung gefahren und aus noch unklarer Ursache auf die Fahrbahn geraten sein. Infolgedessen kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Auto. Während der mutmaßliche Dieb und Unfallverursacher ohne Blessuren davonkam, wurde das entwendete Pedelec komplett zerstört. Der Schaden am Seat und Pedelec wird etwa 3.500 Euro beziffert. Gegen den 36-Jährigen wird nun unter anderem wegen Diebstahls ermittelt. /wo

