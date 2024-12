Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall - Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Am gestrigen Samstag gegen 16.45 Uhr kam es im Bereich des Kreisverkehrs Schwarzwaldstraße / Freiburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Pkw die Schwarzwaldstraße und wollte am Kreisverkehr in die Freiburger Straße ausfahren. Hierbei kam es im Bereich des dortigen Fußgängerüberweges zur Kollision mit dem Fußgänger.

Nachdem sich die Unfallbeteiligten nach der Kollision noch kurz unterhielten, fuhr der Autofahrer weiter. Einige Zeit später klagte der Fußgänger doch über Verletzungen, welche einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus notwendig machten. Bei dem beteiligten Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Opel gehandelt haben. Hinweise zum unfallbeteiligten Fahrzeug und/oder dessen Fahrer werden unter 0781/21-4200 an den Verkehrsdienst Offenburg erbeten.

/EWM

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell