POL-OG: Appenweier - Gefährliche Körperverletzung

Zeugen gesucht

Appenweier (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung soll es am Mittwochnachmittag, gegen 14:15 Uhr, in der Sander Straße kurz vor der Einmündung zur B 28 gekommen sein. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Offenburg als er von einem vermutlichen VW-Caddy ausgebremst wurde. Als der 28-Jährige ausstieg soll er sofort von zwei Männer aus dem vor ihm stehenden Caddy angegriffen worden sein. Er wurde nach eigenen Angaben getreten und geschlagen. Nach der Auseinandersetzung verschwanden die Männer mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Im Anschluss begab sich der 28-Jährige selbstständig in ärztliche Behandlung. Aus welchem Grund es zu diesem Vorfall kam und in welcher Beziehung die Männer zueinander standen, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07805 / 9157-0 bei der Polizei zu melden. /vo

