Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungserfolg nach Aufbrüchen: Tatverdächtige Autoaufbrecher in Haft

Baden-Baden (ots)

Nach weiteren Autoaufbrüchen in Baden-Baden, konnten Ermittler beim Polizeiposten Baden-Baden Oos den Tatverdacht gegen zwei Verdächtige erhärten und diese nun der Untersuchungshaft zuführen.

Seit Wochen kommt es im Raum Baden-Baden zu einer auffälligen Häufung von Autoaufbrüchen und Diebstählen unter anderem auch aus unverschlossenen Fahrzeugen, sowie unbefugten Ingebrauchnahmen von Fahrzeugen. Um den Verantwortlichen auf die Schliche zu kommen und die Straftatenserie zu beenden, wurde hierzu eine revierübergreifende Ermittlungsgruppe - zusammengesetzt aus den Polizeirevieren Baden-Baden, Bühl, Gaggenau, Rastatt und dem Kriminalkommissariat Rastatt - eingerichtet, um mit Hochdruck die zahlreichen bislang bekannt gewordenen Fälle im zweistelligen Bereich aufzuklären.

Den zwei Jugendlichen wurden zwei Taten in der Schloßbergstraße und Kellersbildweg zum Verhängnis: Im Kellersbildweg sollen die beiden gemeinsam mit einem Erwachsenen, der gesondert verfolgt wird, an einem geparkten Volvo eine Seitenscheibe eingeschlagen und unter anderem eine Geldbörse samt Bankkarten entwendet haben. Aus einem weiteren Pkw-Aufbruch in der Schloßbergstraße konnten die Ermittler weitere wichtige Hinweise erlangen. Aus dem aufgebrochenen VW wurde ebenfalls eine Geldbörse entwendet. Während das leere Portemonnaie wenige Meter weiter aufgefunden wurde, nutzten die Tatverdächtigen eine darin befindliche Bankkarte an einem Automaten. Hierbei entstanden Videoaufzeichnungen, auf denen die Ermittler den 16- und 17-Jährigen sowie den Erwachsenen identifizieren konnten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beim Amtsgericht Rastatt, ergingen am Donnerstag Haftbefehle gegen die beiden deutsch-türkischen Staatsangehörigen. In der Folge wurden die Jugendlichen festgenommen und am Freitag einer Haftrichterin vorgeführt. Nachdem die Haftbefehle wegen Wiederholungsgefahr in Vollzug gesetzt wurden, wurden die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten überstellt.

Die umfangreichen Ermittlungen der beim Polizeiposten Baden-Baden Oos angesiedelten Ermittlungsgruppe hinsichtlich Tatzusammenhängen und Tatbeteiligungen zu weiteren bislang noch nicht aufgeklärten Diebstahlstaten dauern derweil an. Ob und in welchem Umfang die beiden Jugendlichen auch mit weiteren Beteiligten für diese und weitere Taten verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Darüber hinaus soll das nun in Haft genommene Duo gemeinsam unter anderem mit einem seit Juli in Haft befindlichen 14-Jährigen, verschiedene Eigentumsdelikte begangen haben.

"Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Stadtkreis Baden-Baden ist eine unserer Hauptaufgaben und hat somit hohe Priorität. Aufgrund der anhaltenden Diebstahls- und Autoaufbruchsserie bestand dringender Handlungsbedarf, das Sicherheitsgefühl in Baden-Baden wieder in Balance zu bringen. Umso mehr freut es mich, dass meine Kolleginnen und Kollegen durch ihre hervorragenden Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden nun zwei Jugendlichen das Handwerk legen und sie in Haft bringen konnten. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt" so Jürgen Rieger, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Offenburg.

Die Polizei rät weiterhin eindringlich: Lassen Sie keine Wertgegenstände in einem Auto zurück! Verschließen Sie Ihr Fahrzeug immer! Ein Auto ist kein Tresor: Autoaufbrecher kennen jedes Versteck.

