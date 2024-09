Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwisterpaar überführt und FCK-Teufel sichergestellt

Annweiler / Klingenmünster (ots)

Ein aufmerksamer Bürger aus einem Annweilerer Stadtteil verständigte am vergangenen Donnerstag die Polizei, dass ihm eine Steinstatue in Form des Maskottchens Betzi des FCK durch einen fliegenden Händler zum Kauf angeboten wurde. Der Mann hatte zuvor die Tageszeitung gelesen und dort ein Bild der in Klingenmünster entwendeten Figur gesehen. Zwar konnte der Händler nicht mehr vor Ort angetroffen werden, jedoch später am Tag bei Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Annweiler kontrolliert werden. Bei zwei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen bei ihm, einem 56jährigen aus Annweiler, und seiner ebenfalls Tatverdächtigen 51jährigen Schwester konnte die gestohlene Steinfigur aufgefunden und sichergestellt werden. Bei den beiden Verdächtigen wurde zudem zahlreiches anderes Diebesgut aufgefunden. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen hierzu übernimmt die Kriminalpolizei Landau. Der Steinteufel kann in den nächsten Tagen den Besitzern wieder zurückgegeben werden.

