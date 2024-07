POL-RE: Bottrop: Unfall mit mehreren Verletzten

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es auf der Straße "Im Fuhlenbrock" zu einem Unfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Ein 81-Jähriger aus Bottrop fuhr gegen 14:00 Uhr mit seinem Auto in Richtung Oberhausener Straße und beabsichtigte in Höhe einer dortigen Sparkasse am Fahrbahnrand zu parken. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kollidierte er zu diesem Zeitpunkt mit einem geparkten Auto, ...

mehr