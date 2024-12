Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Polizeihubschrauber führt zu Einbrecher, Tatverdächtiger in Haft

Neuried (ots)

Nach einem Einbruch in der Offenburger Straße in Dundenheim, gelang es in den frühen Donnerstagmorgenstunden - dank der raschen Alarmierung der Polizei durch einen Bewohner und des Einsatzes eines Polizeihubschraubers - einen Tatverdächtigen festzunehmen. Gegen 0:20 Uhr ertappte der Zeuge einen 52-Jährigen, der offenbar gerade im Begriff war in der Garage potentielles Diebesgut zum Abtransport bereit zu legen. Zuvor hatte er bereits ein E-Bike ins Freie verbracht, als er nun bei der weiteren Tatausführung überrascht wurde. Die anschließende Flucht zu Fuß führte über freies Feld in ein kleines Waldstück, wo ihn wenige Minuten nach dem Notruf die Besatzung eines Polizeihubschraubers aufspüren konnte. Hinzugezogene Streifenbesatzungen konnten den Mann daraufhin vorläufig festnehmen. Wie die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Neuried ergaben, soll der Tatverdächtige in der Vergangenheit bereits andere Delikte begangen haben. Anfang Juni soll er zusammen mit einem weiteren, gesonderten verfolgten Tatverdächtigen in Neuried-Altenheim einen Schuppen aufgebrochen und daraus zwei E-Bikes und ein Kinderrad entwendet haben. Ob der Mann auch für weitere geleichgelagerte Taten im verantwortlich ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Beamten des Polizeipostens. Der wohnsitzlose 52 Jahre alte Tatverdächtige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg beim Amtsgericht Offenburg einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Antragsgemäß erließ sie gegen den rumänischen Staatsangehörigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts zweier besonders schweren Fällen des Diebstahles. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

