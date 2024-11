POL-PDWIL: Beinhausen - Verkehrsunfall mit verletzten Kindern

Gerolstein (ots) - Am 22.11.2024 führten die Polizeibeamten der PW Gerolstein und der Polizeiinspektion in Daun im Zeitraum von 16:00 - 23:15 Uhr stationäre Verkehrskontrollen in den Ortslagen Gerolstein, Pelm und Hillesheim durch. Eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern konnten kontrolliert werden. In der Folge wurden 6 Strafanzeigen und 15 OWI-Verfahren eingeleitet. ...

