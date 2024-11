POL-PDWIL: Gerolstein/Pelm/Hillesheim - Großkontrolle im Straßenverkehr

Burg (Mosel) (ots) - Am Samstagabend wurde der Polizei in Zell ein Fahrzeug gemeldet, welches auf der B 53 von Traben-Trarbach in Fahrtrichtung Zell fährt. Meldewürdig war hierbei, dass das Fahrzeug nur noch auf drei Reifen fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich dann heraus, dass die 54-jährige Fahrzeugführerin erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Am Fahrzeug wurde ein erheblicher Frontschaden ...

