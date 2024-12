Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Autofahrt endet in Zaun, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Knapp 6.000 Euro Gesamtsachschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrer durch einen Verkehrsunfall in der Kirchstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Fiat-Lenker in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Josef-Anton-Burger-Weg befahren haben und mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit aus der dortigen 90°-Kurve getragen worden sein, was eine Kollision mit einem Zaun und dem anschließenden Stillstand des Fahrzeuges zur Folge hatte. Der bislang Unbekannte entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seiner Mitteilungspflicht nachgekommen zu sein. Die Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeireviers Haslach aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

/sa

