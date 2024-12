Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach, Ebersweier - Von der Fahrbahn abgekommen

Durbach, Ebersweier (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen sieht ein 19-Jähriger einem Ermittlungsverfahren entgegen. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 5 Uhr mit seinem Pkw auf dem Schmiedweg in Fahrtrichtung Appenweier unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen abkam und mit einem Baum kollidierte. Das Fahrzeug soll anschließend zur Seite gekippt und durch den umfallenden Baum eingeklemmt worden sein. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von annähernd einem Promille. Vermutlich wurde auch Cannabis konsumiert. Ob für den Verkehrsunfall zudem ein querendes Reh ursächlich war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell