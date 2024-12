POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 15.12.2024

Delmenhorst (ots) - Am 13.12.2024, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr, ist es in Delmenhorst in der Wittekindstraße, Bahnhof/ZOB, zu zwei E-Scooter Diebstählen gekommen. In beiden Fällen wurde das jeweilige Schloss aufgebrochen. Täterhinweise liegen nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr