Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Körperverletzung, Zeugen gesucht

Hornberg (ots)

Ein 27-jähriger Mann wurde am vergangenen Sonntag aufgrund mehrerer Faustschläge an der Straße "Auf dem Schloßberg" verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Geschädigte gegen zwei Uhr mit seinem Pkw an der Tatörtlichkeit geparkt haben, als ein bislang unbekannter Täter den 27-Jährigen aus dem Auto gezogen und körperlich verletzt haben soll. Der Unbekannte wird als circa 25 Jahre alten Mann mit blonden Haaren beschrieben, der am Tattag eine graue Jogginghose, eine schwarze Wintermütze und einen schwarzen Pulli getragen haben soll. In welcher Beziehung die beiden Männer zu einander standen ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

/sa

