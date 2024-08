Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann belästigt Jugendliche

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 61 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstagmittag (01.08.2024) in einem Schwimmbad an der Straße Am Leuzebad zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sexuell belästigt zu haben. Der Mann soll sich gegen 14.30 Uhr auf Anfrage der beiden Mädchen, ob er einen Euro hat, ihnen angenähert haben. Daraufhin fragte er, ob die beiden Mädchen mit ihm in die Umkleide gehen würden. Während dem Gespräch berührte der 61-Jährige die 16-Jährige im Bereich der Hüfte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

