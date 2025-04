Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Alstätter Straße / Enscheder Straße / Pfarrer-Reukes-Straße;

Unfallzeit: 05.04.2025, 09.55 Uhr;

Am Samstagvormittag erlitt eine 67-jährige Pedelecfahrerin gegen 09.55 Uhr schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Alstätter Straße / Enscheder Straße / Pfarrer-Reukes-Straße. Die Gronauerin hatte die Enscheder Straße in Richtung Neustraße befahren. Sie war bereits im Kreisverkehr unterwegs, als sie mit dem Wagen einer 51-jährigen Frau aus Vreden zusammenstieß. Diese hatte die Alstätter Straße in Richtung Pfarrer-Reukes-Straße befahren und die Zweiradfahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr nach eigenen Angaben nicht gesehen. Rettungskräfte brachten die 67-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Gronauer Krankenhaus. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell