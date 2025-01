POL-EL: Neuenhaus - Mercedes beschädigt

Wietmarschen (ots) - Am Dienstagabend geriet gegen 21:15 Uhr der Anbau eines Einfamilienhauses an der Straße Dorfweg in Wietmarschen in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus ausblieb. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

