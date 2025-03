POL-MFR: (260) Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer im Fürther Norden - Radfahrer schwer verletzt

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (13.03.2025) gelang Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in zwei Fällen die Festnahme von Fahrraddieben. Gegen einen 34-Jährigen und einen 23-Jährigen wird nun ermittelt. Gegen 02:00 Uhr in der Nacht geriet ein Mann auf Grund seines auffälligen Verhaltens in den Fokus von Beamten der zivilen Einsatzgruppe in der Straße Rosental. Er schob ein Fahrrad, führte ...

mehr