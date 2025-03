POL-MFR: (258) Polizeieinsatz im Nürnberger Westen

Heilsbronn (ots) - Wie mit Meldungen 124, 148 und 156 berichtet, ermittelt die SOKO "Gundekar" nach einem versuchtem Tötungsdelikt in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach). Der Tatverdächtige Devut E. konnte nun in England festgenommen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Am Donnerstagmorgen ...

