Bundespolizeidirektion München

Bundespolizei vollstreckt Geld- und Freiheitsstrafen

Zwei Haftbefehle bei Grenzkontrollen festgestellt

Kiefersfelden (A93) / Rosenheim (ots)

Die Rosenheimer Bundespolizei hat von Samstag auf Sonntag (1./2. März) die Reise von zwei Rumänen unterbrochen. Beide wurden bei Grenzkontrollen an der Inntalautobahn bei Kiefersfelden festgenommen. Einen der Männer brachten Bundespolizisten ins Gefängnis, der andere konnte seine Reise fortsetzen.

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten die Bundespolizisten an der A93 zunächst einen rumänischen Businsassen. Bei der Überprüfung seiner Personalien schlug der Polizeicomputer Alarm. Das Amtsgericht Rosenheim hatte den Mann wegen Körperverletzung mit einer Geldstrafe belegt. Der 50-Jährige konnte seine Justizschulden in Höhe von rund 4.900 Euro nicht begleichen. Ersatzweise muss er deshalb knapp vier Monate in der Justizvollzugsanstalt Bernau verbringen.

Eine Geldstrafe von rund 2.500 Euro einschließlich Verfahrenskosten hatte ein 29-jähriger Rumäne laut Strafbefehl des Amtsgerichts Leipzig wegen Diebstahls zu entrichten. Das stellten die Beamten der Rosenheimer Bundespolizei bei der Überprüfung seiner Personalien als Insasse eines in Rumänien zugelassenen Fahrzeugs fest. Nachdem er seine Justizschulden beglichen hatte, konnte der rumänische Staatangehörige seine Fahrt fortsetzen.

