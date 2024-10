Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen nimmt zwei gesuchte Reisende fest und zieht Geldstrafen ein

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Beirut/Libanon wurde am gestrigen Dienstagvormittag (15.10.2024) ein Deutscher durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hatte im April 2023 einen Haftbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit tätlicher Beleidigung sowie zweifacher Beleidigung gegen den bereits im Februar 2020 Verurteilten erlassen. Da dieser flüchtig war, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Doch der im Kreis Soest lebende Mann konnte seine Heimreise fortsetzen, da er die Geldstrafe in Höhe von 780 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 52 Tagen abwenden konnte.

Dienstagnachmittag dann stellten die Bundespolizeibeamten am Flughafen Düsseldorf einen weiteren Deutschen fest, der sich auf der Einreise eines Fluges aus Doha/Katar befand. Im Rahmen der Einreisekontrolle wurde festgestellt, dass auch der 38-Jährige gesucht wurde. Zwei Wochen zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf einen Haftbefehl wegen versuchter räuberischer Erpressung gegen den im November 2021 Verurteilten ausgestellt. Doch der in Kaarst lebende Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 250 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von fünf Tagen abwenden. Anschließend setzte er seinen Heimweg fort.

