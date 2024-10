Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In den Rücken getreten - Bundespolizei ermittelt

Bochum (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (15. Oktober) soll ein zunächst Unbekannter eine Frau im Bochumer Hauptbahnhof mittels Trittes attackiert haben. Bundespolizisten identifizierten den Tatverdächtigen mithilfe einer Videoauswertung.

Gegen 00:45 Uhr suchte eine 29-Jährige gemeinsam mit ihrem Begleiter (33) die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum auf. Die Deutsche bat die Beamten diese zum Bahnsteig zu begleiten, da sie zuvor im Personentunnel von einer ihr unbekannten Person in den Rücken getreten worden sei. Demnach habe die Frau mit ihrem Lebensgefährten den Hauptbahnhof passiert und dabei einen Döner gegessen. Ein Mann soll die Bochumer dann angesprochen und aufgefordert haben, ihm das Essen auszuhändigen. Trotz mehrfacher Verneinung habe der Unbekannte ihnen die Laufrichtung versperrt. Daraufhin habe das Paar diese geändert und sich umgedreht. Plötzlich soll der Fremde der 29-Jährigen in den Rücken getreten haben. Zu diesem Zeitpunkt habe die Geschädigte einen Rucksack getragen.

Die Einsatzkräfte begleiteten das Duo zum Bahnsteig, sodass diese mit einem Zug die Heimreise antreten konnten. Eine Videoauswertung ergab, dass es sich bei dem Angreifer um einen polizeibekannten 21-Jährigen handelt. Diesen trafen die Polizisten wenig später im Hauptbahnhof an. Äußern wollte sich der Wohnungslose zu den Vorwürfen nicht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Deutschen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell