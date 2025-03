POL-MFR: (256) Mann mit Messer angegriffen und leicht verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag (11.03.2025) in den Bauhof der Gemeinde Schwaig b. Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise. Mutmaßlich in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr drangen unbekannte Personen gewaltsam in das Verwaltungsgebäude in der Bauhofstraße ein und entwendeten daraus einen Wandtresor. Hierbei ...

