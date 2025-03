POL-MFR: (255) Versammlungsgeschehen am 13.03.2025 in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Weißenburg i.Bay. (ots) - Am frühen Freitagmorgen (07.03.2025) brachen zwei unbekannte Täter in eine Metzgerei in Weißenburg ein und verursachten hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Um 04:20 Uhr hebelten Unbekannte die Schiebetür am Haupteingang der Metzgerei in der Augsburger Straße (ca. auf Höhe des Industriegebiets "Am Ried" ) auf ...

mehr