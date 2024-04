Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht an der Zufahrt zum Cuxhavener Krankenhaus - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am 07.04.2024 kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Zufahrtsbereich zum Krankenhaus in der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines VW Caddy (vermutlich Taxi in typisch gelber Farbe) kollidierte hierbei mit einem 43-jährigen Cuxhavener, welcher mit seinem Fahrrad auf das Krankenhausgelände einbiegen wollte. Durch den Unfall verletzte sich der Mann leicht. Der Fahrzeugführer des Taxis erkundigte sich nach dem Zustand des Mannes und half diesem auf den Gehweg, entfernte sich im Anschluss jedoch von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell