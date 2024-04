Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 14.04.2024

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland:

Ohne Fahrerlaubnis in Geestland

Geestland/Debstedt. Am Samstagnachmittag (13.04.2024), gegen 16:21 Uhr, kontrollierten Kolleginnen des Polizeikommissariats Geestland den Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai an der L120 in Höhe der Einmündung Rosenburg. Der auffallend junge Fahrzeugführer, ein 17-jähriger Frankfurter, konnte im Rahmen der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Dies lag an dem Umstand, dass er lt. eigenen Angaben kurz vor seiner Führerscheinprüfung stand und somit noch gar nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Gegen den Fahrzeugführer und die Fahrzeughalterin, eine 44-jährige Bremerhavenerin, die auch im Pkw saß, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrt setzte ein anderer Fahrzeuginsasse fort, der über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Bad Bederkesa leicht verletzt

Geestland/Bad Bederkesa. Am späten Samstagnachmittag (13.04.2024), gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich Handelspark in Bad Bederkesa. Eine 59-jährige Geestländerin wollte mit ihrem Pkw Ford wenden und übersah einen 57-Jährigen aus der Gesamtgemeinde Geestequelle, der ihrem Pkw mit seinem Motorrad folgte. Der 57-Jährige wollte noch ausweichen und stürzte infolgedessen. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Es kam zu geringen Sachschäden an seinem Zweirad.

Unter Betäubungsmitteleinfluss in Lintig

Geestland/Lintig. Am frühen Sonntagmorgen (14.04.2024), gegen 04:40 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland den Fahrzeugführer eines Pkw Audi im Bereich der Lintiger Straße an der L116. Der 19-Jährige aus der Samtgemeinde Land Hadeln wies Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung auf. Ein Vortest bestätigte den Verdacht schließlich. Gegen den 19-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

