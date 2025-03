Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (252) Einbruch in Metzgerei in Weißenburg - Zeugen gesucht

Weißenburg i.Bay. (ots)

Am frühen Freitagmorgen (07.03.2025) brachen zwei unbekannte Täter in eine Metzgerei in Weißenburg ein und verursachten hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Um 04:20 Uhr hebelten Unbekannte die Schiebetür am Haupteingang der Metzgerei in der Augsburger Straße (ca. auf Höhe des Industriegebiets "Am Ried" ) auf und einer der Täter gelangte so in die Innenräume. Der zweite Täter wartete vor dem Haupteingang.

Aus der Metzgerei entwendeten die Täter Bargeld sowie technisches Gerät und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Entwendungsschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Täter verursachten zudem hohen Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Kriminanpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und prüft Zusammenhänge zu weiteren örtlichen und überörtlichen Fällen. Die Beamten bitten weiterhin um Zeugenhinweise. Personen, die in der Tatnacht oder auch in den Tagen zuvor auffällige Beobachtungen (Personen im Bereich um die Metzgerei, die sich auffällig verhalten haben, Fahrzeuge - eventuell mit auswärtigem Kennzeichen), die sich im Umfeld oder vor dem Geschäft aufgehalten haben etc. werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Die Metzgerei liegt gegenüber eines Industriegebiets. Möglicherweise ist Personen auf dem Weg zur oder von der Arbeit in den frühen Morgenstunden etwas aufgefallen.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell