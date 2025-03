Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (253) Zeugenaufruf nach Einbrüchen in mehrere Schulen und einen Kindergarten

Herzogenaurach / Erlangen-Land (ots)

Unbekannte brachen zwischen Montagabend (10.03.2025) und Mittwochmorgen (12.03.2025) in eine Schule in Eckental sowie zwei Schulen und einen Kindergarten in Herzogenaurach (beides Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 22:00 Uhr am späten Montagabend und 07:00 Uhr am Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Gebäude einer Grundschule in der Eckentaler Nelkenstraße. Im Innenraum brachen sie die Türen eines Klassenzimmers und eines Büroraums auf und entwendeten einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld. Im Verlauf des Dienstagnachmittags fand ein Zeuge diesen Tresor in einem Waldstück zwischen den Eckentaler Gemeindeteilen Brand und Oberschöllenbach. Das Geld hatten die Einbrecher offenbar gestohlen.

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen unbekannte Personen in eine Mittelschule sowie ein Gymnasium im Burgstaller Weg sowie in einen Kindergarten in der Von-Hauck-Straße in Herzogenaurach ein. In den jeweiligen Gebäuden öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und Schränke. Der genaue Sach- und Entwendungsschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Erlangen veranlasste eine Spurensicherung an den Tatorten und übernimmt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Hierbei bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die rund um die betroffenen Schulen sowie in dem Eckentaler Waldstück verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

