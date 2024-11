Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw fährt ungebremst auf Sattelzug auf

Höhe Erfurt-Bindersleben (ots)

Heute Vormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, kurz nach der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben. Der 66-jährige Fahrer eines Sattelzuges war im Begriff ein weiteres Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zu überholen. Dies übersah eine 44-jährige Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache und fuhr mit ihrem Pkw ungebremst auf den Sattelzug auf. Dieser befand sich aufgrund des Überholvorganges auf dem linken Fahrstreifen. Die Frau wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde durch die Feuerwehr befreit und schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die insgesamt entstandene Sachschadenshöhe wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Die Richtungsfahrbahn Sangerhausen war aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell