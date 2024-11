Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verfolgungsfahrt über die Autobahn bis Thiemendorf

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Heute Nacht lieferte sich ein 47-jähriger Italiener eine Verfolgungsfahrt mit der Fahndungsgruppe der Autobahnpolizei Thüringen. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug auf der A9 in Fahrtrichtung München, Höhe Eisenberg einer Kontrolle zu unterziehen. Doch der Fahrzeugführer widersetzte sich dem Anhaltesignal und trat ordentlich aufs Gaspedal. Er verließ die Autobahn und fuhr in Richtung Eisenberg. In der Ortslage erreichte er eine Geschwindigkeit von bis zu 105 km/h. Nach wenigen Minuten konnte das Fahrzeug in Thiemendorf gestoppt werden.

Der 47-jährige Fahrzeugführer pustete bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 1,37 Promille. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Dokument, welches er den Beamten als seinen Führerschein aushändigte, war gefälscht. Den Fahrer erwartet unter anderem eine Anzeige aufgrund der Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung. Weitere Ermittlungen zum Sachverhalt werden geführt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell