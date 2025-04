Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ortseingangsschild entwendet

Borken-Marbeck (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, Brennersdiek;

Tatzeit: 05.04.2025, 19.30 Uhr;

Eine Zeugin bemerkte am frühen Samstagabend zwei bisher unbekannte Kinder/Jugendliche, die ein Ortseingangsschild am Brennersdiek abgebaut hatten. Eine Getränkekiste (vermutlich als Trittstufe) und Werkzeug ließen sie am Tatort zurück. Die beiden Jungs im Alter zwischen 12 und 14 Jahren flüchteten mit dem Schild unterm Arm auf einem Roller und einem Fahrrad in Richtung Heiden. Einer der beiden hat dunkle Haare.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell