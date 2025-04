Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrüche auf der Südstraße

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Südstraße, Kindergarten, Pfarrheim und Kleiderkammer;

Tatzeit: zwischen 04.04.2025, 15.15 Uhr, und 05.04.2025, 15.00 Uhr;

Zwischen Freitagnachmittag, 15.15 Uhr, und Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Kindergarten an der Südstraße ein. Sie zerstörten eine Fensterscheibe zu einem Büro und stiegen ein. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr, und Samstagvormittag, 08.00 Uhr, drangen Unbekannte auch in ein Pfarrheim und eine Kleiderkammer an der Südstraße gewaltsam ein. Auf der rückwärtigen Seite des Pfarrheims zerstörten die Täter ebenfalls eine Fensterscheibe, stiegen ein und durchsuchten das dahinterliegende Zimmer. In die räumlich vom Pfarrheim getrennte Kleiderkammer gelangten vermutlich dieselben Täter indem sie an der Türanlage manipulierten und einstiegen. Auch hier liegen derzeit noch keine Angaben zum Diebesgut vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell