Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten (30.03.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannte haben in der Hegaustraße in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht einen Zigarettenautomaten gesprengt. Sie zündeten zunächst Feuerwerkskörper und brachten diese schließlich durch einen lauten Knall zur Detonation. Anwohner verständigten daraufhin die Polizei. Durch die Explosion wurde der Zigarettenautomat stark beschädigt, die Hülle hielt dem Druck jedoch stand, so dass die Täter weder an das Geld noch an die Zigaretten gelangten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000.- EUR.

Zeugen, die gegen Mitternacht Verdächtiges im Bereich der Hegaustraße beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Automatensprenger geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell