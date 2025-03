Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250320 - 0299 Frankfurt - Ostend: Messerstich auf Lebensgefährten - Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(rü) Am Dienstagabend (18.03.2025) kam es in einer Wohnung im Frankfurter Ostend zu einer Messerattacke einer 27-jährigen kolumbianischen Staatsangehörigen auf ihren 26-jährigen ehemaligen Lebensgefährten. Die Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Sie befindet sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen eskalierte in der Wohnung der Beschuldigten in der Ferdinand-Happ-Straße ein Beziehungsstreit, im Rahmen dessen die 27-Jährige ihren ehemaligen Lebensgefährten angegriffen und mit einem Küchenmesser in den Oberkörper gestochen haben soll, wodurch das Opfer schwere Verletzungen davontrug und notoperiert werden musste.

Die Tatverdächtige wurde gestern dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ.

