Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Dienstag (18.März 2025) auf Mittwoch (19. März 2025) entwendeten unbekannte Täter den Tresor eines Geldautomaten in der Lurgiallee, die Polizei sucht nach Zeugen. Zwei Männer gingen gegen 01:40 Uhr in die Merton Passage in der Lurgiallee. Einer der beiden führte einen ...

