Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Illegale Abfallentsorgung

Leubsdorf-Nurda Park (ots)

Im Zeitraum vom 12.10.2024 - 13.10.2024 entsorgte eine bislang unbekannte Person an einem Privathaus im Nurdapark zwei Müllsäcke mit Bauschutt, zwei Koffer mit Sperrmüll. sowie diverse Farbeimer. Nach den ersten Ermittlungen ergibt sich ein vager Tatverdacht im Hinblick einer Frau aus Leverkusen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

