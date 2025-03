Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Uwe Klaus-Dieter Krieger?

Bild-Infos

Download

Offenbach / Frankfurt (ots)

(cb) Wo ist Uwe Klaus-Dieter Krieger? Das fragen sich die Ermittler der Kriminalpolizei in Offenbach und bitten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 65-Jährigen aus Offenbach.

Der Vermisste wurde zuletzt am Montag, 17. März 2025, im Bereich des Universitätsklinikums in Frankfurt am Main gesehen. Von dort aus wollte Herr Krieger seine Heimreise nach Offenbach antreten. Er ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Herr Krieger ist 1,78 Meter groß und von schlanker Statur. Der Vermisste hat graue Haare und trägt einen grauen, langen Bart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Herr Krieger einen grauen Wollpullover, eine schwarze Hose und schwarze Sneaker.

Uwe Klaus-Dieter Krieger könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf Hilfe angewiesen sein.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 20.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell