Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250319 - 0294 Frankfurt - Niederursel: Tresor aus Geldautomaten entwendet - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Dienstag (18.März 2025) auf Mittwoch (19. März 2025) entwendeten unbekannte Täter den Tresor eines Geldautomaten in der Lurgiallee, die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei Männer gingen gegen 01:40 Uhr in die Merton Passage in der Lurgiallee. Einer der beiden führte einen Motorheber mit sich. Nach aktuellen Erkenntnissen gelang es den Tatverdächtigen zunächst den dortigen Geldautomat unter Zuhilfenahme eines Winkelschleifers (bekannt als "Flex") aus der Bodenverankerung zu lösen und schlussendlich den Tresor des GAA zu entfernen. Dann transportierten sie den Tresorteil mit Hilfe des Motorhebers ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen können als männlich, maskiert und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Bereits am 12.02.2025 kam es zu einer gleichgelagerten Tat in Frankfurt am Main sowie am 22.01.2025 zu einer Tat in Mainz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

