Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Ruhestörung in Elze mündet in einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und endet in der Gewahrsamszelle

Hildesheim (ots)

(bur) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 18/19.06.2024, erreichten gleich mehrere Anrufe gegen 23:40 Uhr die Polizei. Diverse Bürger beschwerten sich über ruhestörenden Lärm aus dem Bereich des Miegelsteigs in Elze. Die ersten eingesetzten Beamten nahmen lautes Schreien und einen sehr laut gestellten Fernseher wahr und versuchten Kontakt zu dem verantwortlichen Wohnungsinhaber aufzunehmen. Dieser reagierte jedoch auf keine Ansprache, weshalb die Beamten mit weiteren Unterstützungskräften die Wohnung betraten. Der offensichtlich stark alkoholisierte 31 jährige Elzer zeigte sich jedoch wenig kooperiert, beleidigte und ging auf die eingesetzten Polizeibeamten bedrohlich zu. Mit einfacher körperlicher Gewalt wurde er zu Boden gebracht und fixiert, trat dabei aber um sich und verletzte eine 26 jährige Polizistin leicht am Bein. Neben der Ruhestörung muss er sich nun einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung stellen. Zur Ausnüchterung und Blutentnahme ging es schließlich in die Gewahrsamszelle nach Hildesheim.

