Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250320 - 0298 Frankfurt - Bornheim: Messerstiche auf Frau - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(rü) Am Dienstagmittag (18. März 2025) kam es in der Berger Straße in Frankfurt am Main zu einer Messerattacke zweier 44- und 19-jährigen tschechischen Staatsangehörigen (Mutter und Tochter) auf eine 49-jährige Frau. Die Tatverdächtigen konnten noch in Tatortnähe festgenommen werden. Sie befinden sich nun jeweils wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten die Tatverdächtigen die 49-Jährige wegen eines bereits länger andauernden Streites zur Rede stellen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung soll das Opfer von der 19-Jährigen festgehalten worden sein, während die 44-Jährige mehrfach mit einem Küchenmesser in Richtung des Oberkörpers, des Halses und des Gesichtes der 49-Jährigen gestochen haben soll, wodurch diese schwere Verletzungen davontrug und in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die zwei Tatverdächtigen wurden gestern dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen beide Haftbefehle erließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell