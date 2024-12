Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebe gestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend teilten Zeugen mit, dass sich gerade zwei Ladendiebe mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Gotha / Oststadt befänden. Nach dem unmittelbaren Eintreffen der Polizeistreife konnten ein 42-jähriger sowie ein 48-jähriger Mann in einem PKW festgestellt werden. Bei der Kontrolle und Durchsuchung konnte im Fahrzeug Diebesgut aus einem Einkaufsmarkt in Arnstadt, im Wert von über 2.000 Euro festgestellt werden. Durch den Hinweis der Zeugen konnte eine weitere Tat im Gothaer Einkaufsmarkt verhindert werden. Das Diebesgut wurde an die Eigentümer herausgegeben und Anzeige gegen die beiden amtsbekannten Tatverdächtigen erstattet. (rd)

